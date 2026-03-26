Hoții au furat dintr-o primărie banii din taxe și impozite și computerele

Primăria comunei Ivești din județul Galați a fost jefuită miercuri noapte. Hoții au tăiat seiful și au furat 100.000 de lei, bani din taxele și impozitele localnicilor, dar au luat și computerele din clădire.

Jaful a fost descoperit chiar de primarul și viceprimarul din Ivești, care au găsit ușa forțată când a venit de dimineață la birou, la ora 06.30. Edilul-șef crede ca s-a acționat la pont, pentru ca banii din seif ar fi trebuit duși azi la trezorerie. Hoții ar fi stropit în interiorul clădirii cu o substanță pentru a îngreuna descoperirea de urme și ar fi distrus și serverul pe care erau stocate înregistrările video făcute de camerele de supraveghere.

Hoții au pătruns în clădire pe timpul nopții, printr-o fereastră din spatele clădirii, după ce au tăiat cablurile sistemului de supraveghere. Apoi s-au dus direct spre holul principal, unde se afla seiful. L-au tăiat cu flexul și au luat banii, după care au fugit pe același traseu, prin spatele bisericii din apropiere.

Deocamdată nu există suspecți identificați, iar anchetatorii încearcă să afle câte persoane au fost implicate și de unde provin.

Citește și: Slovacia scumpește motorina doar pentru străini