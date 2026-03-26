Slovacia scumpește motorina doar pentru străini

Guvernul slovac a decis joi, 26 martie, ca șoferii care conduc autovehicule în afara țării să plătească cu 30% mai mult pentru motorină față de localnici. Decizia a fost luată în ciuda avertismentului Comisiei Europene că va acționa pe căile legale disponibile împotriva măsurii discriminatorii.

Șoferii de autovehicule din străinătate plătesc de joi 2,012 euro pe litrul de motorină, cu aproape o treime mai mult decât cetățenii slovaci.

Guvernul, format din populiști, social-democrați și ultranaționaliști, dă asigurări că măsura este temporară și o justifică prin dificultățile de aprovizionare cu petrol ca urmare a închiderii oleoductului Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina.

În plus, creșterea prețurilor carburanților ca urmare a războiului din Iran face ca mulți șoferi din țările vecine să vină să alimenteze în Slovacia, unde motorina este mai ieftină.

Ministrul de Finanțe, Ladislav Kamenicky, a explicat că se dorește să se evite transformarea Slovaciei „într-un punct de tranzit economic din străinătate”.

UE consideră măsura discriminatorie

Acest preț al motorinei pentru șoferii străini a fost stabilit conform prețului mediu pentru acest combustibil în Republica Cehă, Polonia și Austria, toate țări vecine Slovaciei.

Comisia Europeană a transmis că această măsură este discriminatorie și contrară dreptului UE și că „va lua măsuri legale adecvate” pentru a se asigura că Slovacia respectă normele comunitare.

