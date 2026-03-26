Știri de ultima orăEvenimentUn român din Italia s-a urcat pe un stâlp de curent ca să fure cupru și a căzut în gol de la 15 metri

Un român din Italia s-a urcat pe un stâlp de curent ca să fure cupru și a căzut în gol de la 15 metri

De Daniela Moise

Un român de 28 de ani și-a pierdut viața marți noapte, într-o localitate de pe insula italiană Sardinia, după ce a căzut de la aproximativ 15 metri de pe un stâlp al rețelei electrice.

Potrivit primelor date, românul s-ar fi urcat pe structură cu intenția de a fura cupru, informează Rotalianul.

Tragedia s-a produs după ce construcția pe care urcase tânărul nu ar fi rezistat greutății lui și s-ar fi prăbușit. Căderea de la mare înălțime i-a fost fatală, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

După încheierea procedurilor, trupul neînsuflețit a fost predat familiei.

Carabinierii continuă cercetările pentru a lămuri toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

