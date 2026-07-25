Un bărbat s-a electrocutat în drum spre pescuit. Undița lui a atins linia CFR de 27.000 de volți

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani care mergea la pescuit s-a electrocutat, sâmbătă dimineaţă, în zona Dragoş Vodă din judeţul Călăraşi, după ce undiţa pe care o avea în mână a atins firele liniei de contact, au anunţat reprezentanţii CFR.

Ei au adăugat că linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi, iar electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric, relatează News.ro.

Reprezentanţii CFR au anunţat că un incident grav s-a produs, sâmbătă, pe linia Dragoş Vodă – Ciulniţa, judeţul Călăraşi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa, în urma apropierii neautorizate de instalaţiile electrice feroviare.

”La ora 10:21, sistemele de monitorizare au indicat ocuparea unui circuit de cale pe firul II, în zona Dragoş Vodă. Ulterior, la ora 10:56, mecanicul unui tren, care circula pe firul I, pe relaţia Ciulniţa – Dragoş Vodă, a comunicat prezenţa echipajelor de Poliţie şi Ambulanţă pe firul II, la km 98+300. Potrivit primelor informaţii transmise prin serviciul unic de urgenţă 112, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undiţa pe care o transporta a atins firele liniei de contact”, au transmis reprezentanţii CFR.

Echipajele de intervenţie au ajuns la faţa locului pentru a-i acorda bărbatului îngrijiri medicale.

Reprezentanţii CFR au avertizat că electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, dar şi prin formarea unui arc electric.

”Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric”, au mai transmis reprezentanţii CFR

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