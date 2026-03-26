Israel anunță eliminarea unui comandant iranian implicat în blocada Strâmtorii Hormuz

Israelul susține că a eliminat un comandant iranian cheie implicat în blocarea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Lovitura vine în contextul intensificării confruntărilor dintre Israel și Iran, pe fondul unui conflict care continuă să destabilizeze regiunea.

Tensiuni și atacuri în lanț

În paralel, schimburile de atacuri între cele două state continuă, iar efectele se resimt deja în statele din Golf, potrivit CNN.

În Abu Dhabi, resturi provenite de la o rachetă balistică interceptată au provocat moartea a două persoane, în timp ce mai multe țări din regiune au respins atacuri similare.

Iranul își întărește apărarea pe insula Kharg

Iran își consolidează pozițiile strategice, inclusiv pe insula Kharg — esențială pentru exporturile de petrol.

Potrivit unor informații din serviciile de informații americane, Teheranul a mutat:

personal militar,

sisteme de apărare antiaeriană,

echipamente defensive.

în pregătirea unei posibile intervenții americane.

Negocieri în paralel cu conflictul

În ciuda escaladării militare, Statele Unite ale Americii susțin că negocierile cu Iranul continuă.

Casa Albă ar lucra la organizarea unei întâlniri în Pakistan, pentru a identifica o posibilă „rampă de ieșire” din conflict.

Ministrul de externe Abbas Araghchi a confirmat schimburi de mesaje prin intermediari, dar a criticat schimbarea de ton a Washingtonului, pe care o consideră un semn de slăbiciune.

Impact economic global

Conflictul continuă să afecteze piețele internaționale, iar prețurile petrolului au crescut din nou, pe fondul incertitudinilor privind o eventuală încetare rapidă a războiului.

Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct critic pentru aprovizionarea globală cu energie, iar orice perturbare are efecte imediate la nivel mondial.

