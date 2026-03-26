joi, 26 martie, 2026
Șofer rănit grav după ce a lovit un gard, iar mai multe scânduri au străpuns parbrizul

De Daniela Moise

Un bărbat aflat la volanul unei autoutilitare a fost rănit grav, joi, după ce maşina în care se afla a derapat şi s-a izbit violent de un gard, scânduri din acesta rupându-se şi străpungând parbrizul.

Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 15, în satul Bradu din comuna Grinţieş, judeţul Neamţ. 

Şoferul unei autoutilitare a scăpat autovehiculul de sub control, acesta ieşind de pe şosea şi izbind violent un gard. Impactul a fost atât de puternic, încât scânduri din gard s-au rupt şi au străpuns parbrizul, pătrunzând adânc în habitaclu.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost găsit conştient. El a fost rănit, fiind preluat de o ambulanţă şi transportat la spital.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

