Mai mulți bărbați au fost șantajați de o prostituată care face videochat și de iubitul ei

Cel puțin zece bărbați din București și mai multe județe au fost șantajați cu poze deocheate de o prostituată de 24 de ani și de iubitul ei.

Potrivit anchetatorilor, tânăra posta pe un site cu anunțuri că oferă servicii sexuale contra cost. Cei care cădeau în capcană și apelau numărul ei de telefon, primeau, prin intermediul unei aplicații de mesaje, poze și clipuri video deocheate.

După ce conversația devenea suficient de compromițătoare, intervenea iubitul fetei. Acesta le trimitea clienților capturi cu acele conversații și îi amenința că le va trimite soțiilor sau că le va face publice.

Nu se știe câți dintre bărbații care au căzut în capcană au plătit ca să scape. Unii au făcut plângere la Secția 20 de poliție din Capitală.

Joi, locuința din Teleorman a celor doi presupuși șantajiști a fost percheziționată, au fost ridicate probe, iar suspecții au fost duși la audieri.

La final, procurorii Sectorului 6 vor decide dacă îi cercetează în libertate pe cei doi sau vor cere arestarea lor preventivă.

Citește și: Elev arestat pentru că și-a amenințat un coleg cu cuțitul ca să îi dea bani