Elev arestat pentru că și-a amenințat un coleg cu cuțitul ca să îi dea bani

Un elev de 17 ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru tâlhărie, după ce și-a amenințat un coleg cu cuțitul ca să îi dea bani. Hărțuielile durau de mai multe luni, iar sumele de bani cerute erau tot mai mari.

Cei doi elevi învață într-un liceu din Gherla. Băiatul de 17 ani, elev în clasa a IX-a, ar fi început amenințările și intimidările încă de la începutul anului școlar. Îi cerea victimei sume de bani tot mai mari.

Din ianuarie, agresorul a devenit tot mai violent, iar hărțuirile aveau loc și în școală. Mai mult, a venit la cursuri înarmat cu un cuțit, ca să-și înspăimânte victima.

Acum câteva zile, în urma unei sesizări anonime, directorul a aflat totul și a sunat la poliție. În plus, familia băiatului agresat a depus o plângere la poliție, iar elevul de 17 ani a fost arestat preventiv pentru tâlhărie și port de obiecte periculoase.

Instanța a emis și un ordin de protecție împotriva suspectului. Timp de un an, băiatul nu are voie să se apropie de victimă și nici de liceu.

