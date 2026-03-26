Crimă urmată de sinucidere într-un magazin Pokémon din Tokyo

O angajată a unui magazin de produse Pokémon a fost înjunghiată mortal joi într-un complex comercial din Tokyo. Atacator a murit și el după ce s-a înjunghiat, șocând cumpărătorii în plin sezon de vacanță de primăvară pentru copii în Japonia.

Femeia, în vârstă de 20 și ceva de ani, a fost înjunghiată în gât la ora 19.16, ora locală (10.16 GMT), într-un mall, de un bărbat de aceeași vârstă. Ambii au fost declarați decedați la spital în decurs de o oră, a precizat poliția.

Femeia lucra ca angajată în magazinul Pokémon Center din clădire, iar agresorul ținea câte un cuțit în fiecare mână.

Un ziar local a scris că, înainte de incidentul de joi, poliția primise plângeri din partea unei persoane, considerată a fi femeia decedată, privind acte de hărțuire.

Înregistrări video publicate pe rețelele de socializare arătau cumpărători fugind de la fața locului, în timp ce ambulanțele se îndreptau spre clădirea situată la doar câteva sute de metri de terminalul Ikebukuro, una dintre cele mai aglomerate gări din Tokyo.

Magazinul era plin de clienți în momentul comiterii crimei

Un martor care a fugit de la fața locului a relatat pentru postul Asahi că magazinul era aglomerat în momentul comiterii crimei. Acesta a estimat că în magazin erau peste de 100 de clienți, inclusiv mulți copii și turiști străini, înainte ca sunetele de rafturi care se prăbușeau și strigătele de „ajutor!” ale unei femei să poată fi auzite.

Compania Pokémon Co, care operează aproximativ douăzeci de magazine în Japonia ce vând produse din franciza populară, a declarat că magazinul din Ikebukuro și cafeneaua adiacentă „Pikachu Sweets” vor rămâne închise până la o decizie ulterioară.

„Ne vom prioritiza cooperarea completă cu poliția și grija pentru sănătatea fizică și mentală a angajaților noștri”, a transmis compania într-un comunicat publicat pe site-ul său.

Controlul strict al armelor în Japonia face ca atacurile cu cuțitul să fie o formă mai frecventă de violență publică, fiind înregistrate mai multe incidente de înjunghiere în trenuri și gări în ultimii ani.

