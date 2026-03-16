Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba română. Ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a despre prima probă

Elevii de clasa a VIII-a au susținut astăzi prima probă din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026, cea la Limba și literatura română. Testarea reprezintă primul exercițiu real înaintea examenului din vară și are rolul de a-i familiariza pe elevi cu structura subiectelor și cu regulile unui examen oficial.

Simularea este organizată la nivel național de Ministerul Educației și este considerată un indicator important al nivelului de pregătire al elevilor înainte de examenul final.

Ce rol are simularea Evaluării Naționale

Simularea Evaluării Naționale este menită să îi ajute pe elevi să înțeleagă modul în care se desfășoară examenul real și să identifice eventualele lacune în pregătire.

Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog, însă pot fi consemnate la cererea elevului sau a părinților, prin solicitare scrisă depusă la școală.

Calendarul Simulării Evaluării Naționale 2026

Potrivit calendarului oficial, probele scrise se desfășoară astfel:

16 martie 2026 – Limba și literatura română,

17 martie 2026 – Matematică,

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților).

Rezultatele vor fi comunicate în unitățile de învățământ pe 30 martie 2026.

Cum se desfășoară proba de Limba română

Examenul începe, în mod obișnuit, la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor.

Elevii pot părăsi sala de examen doar după ce a trecut cel puțin o oră de la începerea probei.

În sala de examen sunt interzise:

telefoanele mobile

căștile sau smartwatch-urile

orice dispozitiv electronic

manualele, notițele sau alte materiale scrise.

Încălcarea acestor reguli este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar elevul este eliminat din probă și primește nota 1.

Cum sunt structurate subiectele

Subiectele la Limba română sunt împărțite în două mari secțiuni.

Subiectul I – 70 de puncte

Este construit pe baza a două texte la prima vedere și include cerințe de:

înțelegere a textului,

vocabular,

gramatică,

analiză morfo-sintactică.

Subiectul este împărțit în două părți:

Partea A – 9 cerințe privind înțelegerea textelor și formularea unor răspunsuri argumentate

Partea B – 8 cerințe de gramatică și vocabular.

Subiectul al II-lea – 20 de puncte

Elevii trebuie să redacteze un text de minimum 150 de cuvinte, de tip compunere sau text argumentativ, pornind de la tema unuia dintre textele din primul subiect.

Cum se acordă punctajul

Punctajul total este format din:

70 de puncte – Subiectul I,

20 de puncte – Subiectul II,

10 puncte din oficiu.

La compunere sunt evaluate atât conținutul, cât și redactarea, iar punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul respectă cerința minimă de 150 de cuvinte.

Programa pentru simulare

Programa pentru simulare include trei domenii principale:

comunicarea (citire, ascultare, exprimare scrisă și orală)

construcția comunicării (vocabular, fonetică, morfologie, sintaxă)

literatura română și concepte de teorie literară.

Când începe Evaluarea Națională 2026

Examenul oficial de Evaluare Națională 2026 va începe pe 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a se vor încheia pe 12 iunie 2026, iar rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026.

Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu de admitere la liceu, media obținută la examen având un rol decisiv în repartizarea computerizată a elevilor.

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea de astăzi vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației după ora 14:00.

