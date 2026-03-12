Concurs național de creativitate „Protégez la nature”, organizat la Craiova

Cea de-a XVII-a ediție a Concursului Național de Creativitate „Protégez la nature” / „Să protejăm natura” va avea loc la Craiova, în perioada 1 – 3 aprilie 2026. Evenimentul este organizat de Fundația Pro Henri Coandă, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Liceul Teoretic Henri Coandă Craiova.

Concursul este aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3153/28.01.2026 și face parte din Calendarul competițiilor școlare finanțate de Ministerul Educației pentru anul 2026.

Creativitate și educație ecologică pentru elevi

Competiția își propune să dezvolte competențele lingvistice în limbi de circulație internațională, în special în limba franceză, punând accent pe creativitate, exprimare artistică și conștientizarea importanței protejării mediului.

Elevii sunt încurajați să își exprime ideile despre relația dintre om și natură, realizând lucrări originale care evidențiază atât frumusețea mediului înconjurător, cât și pericolele poluării și ale degradării naturii.

Tema concursului este inspirată de nouă principii ecologice, formulate bilingv română-franceză, care promovează grija față de natură, economisirea resurselor și protejarea ecosistemelor.

Secțiunile concursului

Participanții pot concura în două secțiuni principale:

• Prezentare PowerPoint sau film (gimnaziu și liceu) – realizate pe baza unui eseu bilingv română-franceză, integrat în prezentare sau în materialul video.

• Lucrare practică (gimnaziu și liceu) – desen, pictură, poster, machetă, fotografie sau alte forme artistice, însoțite de eseu bilingv.

Jurizarea, la Liceul „Henri Coandă” din Craiova

Etapa națională a concursului se va încheia pe 3 aprilie 2026, când lucrările vor fi evaluate de juriu la sediul Liceul Teoretic Henri Coandă Craiova.

Organizatorii subliniază că acest concurs are un impact important în rândul elevilor, deoarece încurajează exprimarea artistică, dezvoltarea sensibilității față de mediul înconjurător și cultivarea spiritului creativ și competitiv.

