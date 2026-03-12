Bărbat reținut la Calafat după ce a încălcat ordinul de protecție și a condus băut

Un bărbat de 39 de ani, care locuiește fără forme legale în Calafat, a fost reținut de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție. Este vorba de un incident petrecut în noaptea de 11 spre 12 martie.

Potrivit polițiștilor din Cetate, aseară, la ora 21:16, o femeie de 50 de ani din Unirea a sesizat că fostul soț s-ar fi deplasat la locuința sa. El a încălcat astfel ordinul de protecție emis împotriva lui.

Ordin de protecție emis de instanță

Pe numele bărbatului, Judecătoria Calafat a emis, pe 17 februarie, un ordin de protecție valabil 6 luni. Acesta era obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de femeie.

După incident, bărbatul a părăsit locuința, însă polițiștii au deschis dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție.

Depistat în trafic și testat cu alcooltest

Suspectul a fost depistat ulterior în trafic, în municipiul Calafat. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din verificările polițiștilor a reieșit că acesta ar fi condus autoturismul din Calafat până în comuna Unirea și înapoi.

Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, acestea urmând să fie analizate la Institutul de Medicină Legală.

Reținut pentru 24 de ore

În urma cercetărilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. În cursul zilei de astăzi urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește și: Accident rutier în Drobeta-Turnu Severin: patru persoane, între care un minor, au ajuns la spital