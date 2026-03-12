Accident rutier în Drobeta-Turnu Severin: patru persoane, între care un minor, au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în municipiul Drobeta‑Turnu Severin, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale pompierilor mehedințeni, cu:

o autospecială de stingere,

o autospecială de descarcerare,

o ambulanță SMURD,

în sprijin au fost direcționate și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Patru victime au fost transportate la spital

În urma impactului, patru persoane – trei adulți și un minor – au fost rănite, însă toate erau conștiente și cooperante la momentul intervenției.

Victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Drobeta Turnu Severin pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate.

Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea incendiilor

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar la locul accidentului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către polițiștii de la Rutieră.

