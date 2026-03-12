Petrolul trece din nou de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al unor atacuri recente asupra transportului maritim din Golful Persic.

Potrivit informațiilor apărute pe piețele internaționale, șase nave ar fi fost atacate în doar două zile, în timp ce tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Israel continuă să afecteze stabilitatea aprovizionării globale cu energie.

În paralel, avioane de război israeliene au lansat bombardamente asupra unor zone din Beirut, amplificând îngrijorările privind extinderea conflictului în regiune.

Prețul petrolului crește în ciuda eliberării rezervelor strategice

Creșterea prețurilor a avut loc chiar dacă statele membre ale Agenția Internațională pentru Energie au decis să elibereze pe piața globală un volum record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice.

Decizia a fost luată pentru a stabiliza piața și pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, însă efectul a fost limitat din cauza tensiunilor geopolitice.

Evoluția prețurilor pe piețele internaționale

În timpul tranzacțiilor de peste noapte:

Brent crude oil a ajuns la aproximativ 100 de dolari pe baril, înregistrând o creștere de 8,7% într-o singură zi;

West Texas Intermediate a crescut, de asemenea, cu 8,7%, ajungând la 94,8 dolari pe baril.

În primele ore ale dimineții, petrolul WTI se tranzacționa în jurul valorii de 98,7 dolari pe baril, apropiindu-se din nou de pragul psihologic de 100 de dolari.

Tensiunile geopolitice influențează piața energiei

Analiștii avertizează că evoluția conflictului din Orientul Mijlociu ar putea continua să afecteze piețele energetice globale, în special dacă vor apărea noi atacuri asupra infrastructurii petroliere sau asupra rutelor maritime strategice din Golful Persic.

Creșterea prețului petrolului are efecte directe asupra economiilor din întreaga lume, influențând costurile combustibililor, transportului și ale energiei, potrivit CNN.

