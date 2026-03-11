27 de proiecte educaționale finanțate prin Fondul Științescu în Vâlcea, Gorj și Argeș

Un total de 27 de proiecte educaționale dedicate științei și tehnologiei vor fi implementate în următoarele șase luni în județele Vâlcea, Gorj și Argeș, prin programul național Fondul Științescu, anunță Fundația Comunitară Vâlcea, Federația Fundațiile Comunitare din România și Romanian-American Foundation.

Programul dispune de un buget de 110.645 lei pentru Vâlcea, 54.000 lei pentru Gorj și 66.000 lei pentru Argeș, județ în care proiectul se află la prima ediție.

Inițiativele selectate vor aduce educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) mai aproape de copii și tineri din peste 50 de comunități rurale și orașe mici.

Proiecte inovatoare pentru elevi din trei județe

În Vâlcea, elevii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Pleșoianu” și Școala Gimnazială „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea vor învăța matematica prin muzică, iar tinerii din Drăgășani vor descoperi geografia și relieful folosind drone.

De asemenea, Biblioteca Publică Pietrari va coordona un proiect în care bibliotecile din Tomșani, Bălcești și Mateești îi transformă pe micii cititori în mici cercetători, prin activități interactive de știință.

În Gorj, continuă programul „Clubul Micilor Exploratori STEAM”, iar elevii vor învăța despre Constantin Brâncuși folosind tehnologia. Tot aici vor avea loc ateliere de fizică, biologie, chimie și robotică, realizate de tineri pentru elevi din mediul rural.

În Argeș, proiectele includ:

două biblioteci de lucruri,

un laborator interdisciplinar bazat pe tâmplărie,

un laborator mobil 3D dedicat istoriei și arheologiei,

ateliere experimentale sub conceptul „Știința pe pâine”.

Programul aduce știința mai aproape de copii

„Ştiinţescu Vâlcea investeşte în iniţiative educaţionale care fac domeniile STEAM mai atractive pentru elevi încă de la vârste mici. Anul trecut am ajuns și în Gorj, iar anul acesta am extins programul și în Argeș și ne dorim să ajungem la cât mai mulți copii și tineri din regiune”, a declarat Gabriela Solomon.

Proiectele au fost selectate printr-un concurs de idei, precedat de sesiuni de mentorat și feedback pentru aplicanți. Juriul a fost format din specialiști și reprezentanți ai comunității.

Cine participă și cine sprijină programul

Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt copii și tineri cu vârste între 5 și 19 ani, iar toate atelierele sunt gratuite.

Mentorii implicați sunt:

profesori,

specialiști,

bibliotecari,

elevi și studenți pasionați de știință și tehnologie.

Finanțarea este asigurată prin Fondul Științescu, susținut de donatori locali și de companii precum SuperMercato, Banca Transilvania, Faurecia Romania, PSS Prosoft Solutions, BocoPrime IT, Infoplus Service, Medicalma Vision, Artego, Proper Pizza & Pasta, dar și de alte organizații și antreprenori locali.

Fondurile colectate local au fost completate de contribuția Romanian-American Foundation, care sprijină dezvoltarea educației științifice în comunități.

Impactul programului în regiune

În primele patru ediții ale programului Științescu Vâlcea au fost susținute:

58 de proiecte STEAM,

cu un buget total de 536.836 lei,

oferind acces la educație alternativă pentru peste 10.300 de copii.

Prima ediție din Gorj a finanțat 7 proiecte, cu impact asupra a peste 2.800 de copii.

Proiectele au inclus:

laboratoare mobile și interdisciplinare,

ateliere de robotică și programare,

printare 3D,

artă digitală și media,

experimente pentru studierea fenomenelor naturale,

excursii de studiu și participări la conferințe științifice.

