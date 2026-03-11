Poliția avertizează: o nouă metodă de înșelăciune în locuri publice

Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de înșelăciune semnalate în spații publice, precum centre comerciale, piețe sau stații de transport în comun.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoane necunoscute se apropie de cetățeni și le cer ajutorul pentru utilizarea telefonului mobil, invocând că nu știu să folosească dispozitivul sau că trebuie să verifice un mesaj ori un cont.

Din dorința de a ajuta, unele persoane acceptă să utilizeze telefonul respectiv. În anumite cazuri însă, telefonul poate avea deja activate funcții precum apel video, înregistrarea ecranului sau alte aplicații care permit captarea imaginii și a vocii.

Astfel, persoana care oferă ajutorul poate fi filmată sau înregistrată fără să își dea seama, iar imaginile sau datele obținute pot fi ulterior folosite în tentative de fraudă sau furt de identitate.

Recomandările polițiștilor

Pentru a evita astfel de situații, polițiștii recomandă cetățenilor:

să nu utilizeze telefoanele mobile ale persoanelor necunoscute;

să evite accesarea sau operarea dispozitivelor electronice aparținând unor persoane pe care nu le cunosc;

să manifeste prudență în interacțiunile cu persoane necunoscute care solicită ajutor în astfel de situații.

De asemenea, oamenii sunt încurajați să transmită aceste informații membrilor familiei și persoanelor apropiate, în special vârstnicilor, care pot deveni mai ușor victime ale unor astfel de metode de înșelăciune.

Polițiștii subliniază că prudența și atenția pot preveni situații neplăcute și pot reduce riscul de a deveni victimă a unor infracțiuni.

Citește și: Studiu: Aproape o treime dintre copiii din România trăiesc în privațiuni materiale