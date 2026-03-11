Studiu: Aproape o treime dintre copiii din România trăiesc în privațiuni materiale

România continuă să se confrunte cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor. Potrivit datelor prezentate de Salvați Copiii România, 31,8% dintre copiii români sub 16 ani sunt afectați de privațiuni materiale, un procent de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 13,6%.

Cea mai afectată categorie este grupa de vârstă 10–15 ani, unde procentul ajunge la 33,9%, iar 27,6% dintre copiii sub 6 ani se confruntă cu lipsuri materiale.

Acces limitat la activități școlare și sociale

Sărăcia se reflectă și în accesul copiilor la activități educaționale sau sociale. Aproape jumătate dintre copiii români afectați de sărăcie (46,8%) nu participă la excursii sau evenimente școlare, mult peste media europeană, de 13,9%.

În total, aproximativ 1,163 milioane de copii din România întâmpină dificultăți în asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos. Riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor este cu șapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulților.

Un studiu realizat de organizație în vara anului 2025 arată că:

58% dintre familiile cu copii din programele educaționale nu pot acoperi costurile legate de educație fără sprijin extern;

procentul crește la 87% în cazul familiilor care se consideră sărace;

70% dintre familiile cu nivel educațional scăzut se confruntă cu aceleași dificultăți.

Cauzele principale ale sărăciei în rândul copiilor

Specialiștii indică mai multe motive majore pentru menținerea nivelului ridicat al sărăciei infantile:

Investiții insuficiente în copii

România alocă doar 3,4% din PIB pentru educație, 4,7% pentru sănătate și 12,8% pentru protecție socială, mult sub mediile europene.

România alocă doar 3,4% din PIB pentru educație, 4,7% pentru sănătate și 12,8% pentru protecție socială, mult sub mediile europene. Lipsa unor sisteme eficiente de monitorizare a vulnerabilităților

Datele privind factorii de risc (precum plecarea părinților în străinătate sau apartenența etnică) nu sunt colectate și utilizate eficient.

Datele privind factorii de risc (precum plecarea părinților în străinătate sau apartenența etnică) nu sunt colectate și utilizate eficient. Lipsa predictibilității bugetare

Programele sociale depind adesea de finanțări nesigure, fără planificare multianuală.

„Sărăcia ucide educația. Vulnerabilitățile socioeconomice se transmit adesea de la o generație la alta, iar educația este veriga prin care aceste dezavantaje se perpetuează”, a explicat Gabriela Alexandrescu.

Măsuri recomandate de Salvați Copiii

Organizația solicită autorităților centrale și locale un plan multianual pentru reducerea sărăciei infantile, care să includă:

creșterea investițiilor publice în educație, sănătate și protecție socială;

planificare transparentă și predictibilă a fondurilor;

politici sociale integrate care să lege sprijinul financiar de accesul la educație și servicii de sănătate;

extinderea serviciilor comunitare integrate în cel puțin 2.000 de comunități vulnerabile;

dezvoltarea programelor after-school, a programului „O masă sănătoasă”, transport școlar și acces gratuit la activități educative;

parteneriate stabile între autorități și organizațiile societății civile.

Context european

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 19,1 milioane de copii se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2019. UE și-a propus reducerea numărului cu 5 milioane până în 2030, însă între 2019 și 2024 fenomenul s-a accentuat: numărul copiilor săraci a crescut cu 446.000.

Experții avertizează că sărăcia în copilărie are efecte pe termen lung: adulții care au crescut în sărăcie câștigă, în medie, cu aproximativ 20% mai puțin, au o stare de sănătate mai precară și șanse mai mici de integrare pe piața muncii.

Concluzia specialiștilor este clară: sărăcia infantilă trebuie tratată ca o prioritate națională, iar politicile publice trebuie să pună copiii în centrul deciziilor economice și sociale.

