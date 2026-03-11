Primăria Craiova redeschide platforma pentru locurile de parcare de reședință rămase disponibile

Primăria Municipiului Craiova anunță redeschiderea platformei online pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință rămase disponibile, după finalizarea primei etape de atribuire.

Platforma poate fi accesată la adresa parcari.primariacraiova.ro, iar solicitările pot fi depuse în perioada 13 martie – 31 martie 2026, în conformitate cu regulamentul aprobat prin HCL nr. 419/2025.

Cine poate depune solicitări

În această etapă pot depune cereri:

persoanele care nu au participat în prima etapă;

persoanele care dețin deja un loc de parcare și solicită atribuirea unui al doilea loc pentru un alt autovehicul;

persoanele care au participat la licitație, dar nu au obținut un loc de parcare.

Autoritățile precizează că atribuirea locurilor nu se face pe principiul „primul venit – primul servit”. Toate cererile depuse în perioada menționată vor fi analizate după închiderea perioadei de înscriere, în condiții egale pentru toți solicitanții.

Cum se depune cererea pentru prima dată

Pentru cei care solicită un loc de parcare pentru prima dată, procedura presupune:

Crearea unui cont în platformă; Introducerea datelor privind imobilul și autovehiculul; Accesarea secțiunii „Solicită loc parcare”; Selectarea locului disponibil și trimiterea cererii.

Solicitanții trebuie să încarce următoarele documente:

actul de identitate;

documente care dovedesc domiciliul sau dreptul de folosință asupra imobilului;

documente privind dreptul de utilizare a autovehiculului;

certificatul de înmatriculare;

cartea de identitate a vehiculului.

Documentele trebuie să fie complete și lizibile, în caz contrar cererea poate fi respinsă în etapa de verificare.

Procedura pentru al doilea loc de parcare

Persoanele care au deja un loc de parcare și solicită un al doilea loc pentru un alt autoturism trebuie doar să:

se autentifice în contul existent;

introducă noul autovehicul în secțiunea „Autovehicule”;

selecteze locul disponibil dorit;

confirme cererea.

În acest caz, se vor încărca doar documentele aferente celui de-al doilea autoturism.

Ce urmează după depunerea cererilor

După data de 31 martie 2026, cererile vor intra în etapa de verificare a documentelor.

Dacă numărul cererilor este mai mic sau egal cu numărul locurilor disponibile, atribuirea se va face direct , prin emiterea notei de plată.

, prin emiterea notei de plată. Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor, atribuirea se va face prin licitație online.

Toate informațiile privind validarea, licitațiile și notele de plată vor fi comunicate prin platformă și pe e-mailul asociat contului.

Primăria Craiova precizează că această etapă urmărește ocuparea integrală a locurilor de parcare disponibile, în condiții de transparență și respectarea regulamentului în vigoare.

Citește și: (VIDEO) Mehedinți: Arestat preventiv pentru viol săvârșit asupra unei minore