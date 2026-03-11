(VIDEO) Mehedinți: Arestat preventiv pentru viol săvârșit asupra unei minore

Un bărbat de 50 de ani, din Șimian, județul Mehedinți, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de viol asupra unei minore.

Polițiștii din Șimian au fost sesizați, pe 9 martie, că o minoră, din comună, din luna mai 2023, în repetate rânduri, ar fi fost luată de acasă cu o mașină. Ea ar fi fost dusă într-o pădure din extravilanul localității Dedovița Nouă, de vecinul său, un bărbat de 50 de ani. Acesta ar fi întreținut raporturi sexuale normale cu aceasta.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, ieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost prezentat Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost însușită de magistrați.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, potrivit IPJ Mehedinți.

Citește și: „Craiova interbelică” – spectacol special de Ziua Olteniei la Craiova