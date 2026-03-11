„Craiova interbelică” – spectacol special de Ziua Olteniei la Craiova

Ziua Olteniei va fi celebrată la Teatrul Național Marin Sorescu prin spectacolul „Craiova interbelică”, un eveniment dedicat spiritului autentic oltenesc și farmecului unei epoci în care tradiția și modernitatea coexistau în armonie.

Spectacolul este organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri – Secția Folclor „Maria Tănase”, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Ansamblul de dans popular „Maria Tănase”.

📅 Data: 21 martie 2026

🕖 Ora: 19:00

📍 Locul: Teatrul Național „Marin Sorescu”, Craiova

Artiști îndrăgiți ai folclorului românesc

Pe scenă vor evolua, alături de orchestră și dansatori, soliști cunoscuți ai muzicii populare:

Mariana Ionescu Căpitănescu

Constantin Enceanu

Marius Măgureanu

Lavinia Bîrsoghe

Liliana Popa

Aneta Șișu

Manuela Motocu

Cristian Bănățeanu

Liviu Dică

Alături de aceștia va urca pe scenă și actrița Oana Stancu.

Spectacol inspirat din patrimoniul cultural

Evenimentul este conceput și realizat de Gabriela Păsărin, cunoscută pentru spectacolele tematice construite pe elemente de patrimoniu cultural imaterial.

🎻 Acompaniament: Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” a Teatrului Colibri Craiova

🎼 Conducerea muzicală: Ion Cristian Munteanu

💃 Coregrafia: Ionel Garoafa

🎤 Prezentare: Gabriela Păsărin

O celebrare a spiritului oltenesc

„Craiova interbelică” propune o călătorie artistică în atmosfera vibrantă a Cetății Băniei, evocând eleganța și energia unei lumi de altădată, în care tradiția nu se opunea modernității, ci o completa.

