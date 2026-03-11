13.3 C
Amendă de 3.500 de lei după ce un câine a atacat un alt animal în Craiova

De Mariana BUTNARIU
Poliția a intervenit după o sesizare a unui locatar

Polițiștii de la Secția 6 Craiova au intervenit ieri, în jurul orei 18:00, după ce un bărbat de 41 de ani a sesizat că un câine agresiv a atacat un alt animal pe strada pe care locuiește, în municipiu.

La fața locului, polițiștii au identificat un exemplar canin din rasa Ciobănesc german, stabilind că acesta ar fi atacat câinele aparținând apelantului.

Proprietara câinelui, identificată de polițiști

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat proprietarul animalului, o tânără de 25 de ani din Craiova.

Polițiștii au constatat că aceasta:

  • nu a luat măsurile necesare pentru a împiedica accesul câinelui în locuri publice,
  • nu a prevenit atacul asupra altui animal.

Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege, tânăra a fost sancționată contravențional, conform OUG 55/2002.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 3.500 de lei.

