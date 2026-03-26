Un oraș din România a rămas fără apă după ce Dunărea a fost poluată de o navă scufundată

O poluare accidentală a fost semnalată joi pe Dunăre, în zona portului Turnu Măgurele, după scufundarea unei nave. Alimentarea cu apă a municipiului a fost oprită preventiv.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, incidentul a fost raportat în cursul dimineții de 26 martie, în jurul orei 10:15, de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman.

La fața locului au fost observate irizații la suprafața apei, în apropierea barjei implicate, semn al unei posibile scurgeri de substanțe poluante. Deocamdată, nu a fost identificată o peliculă continuă de produs poluant, însă fenomenul este atent monitorizat.

Ca măsură de siguranță, operatorul regional de apă a decis oprirea alimentării municipiului Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de apă provine din Dunăre.

Echipele de intervenție încearcă să limiteze efectele poluării. O echipă formată din mai multe persoane a fost mobilizată cu echipamente speciale, inclusiv materiale absorbante și baraje, pentru a preveni extinderea poluării.

Autoritățile monitorizează permanent situația.

Citește și: Hoții au furat dintr-o primărie banii din taxe și impozite și computerele