Bărbații care tipăreau euro falși la Suceava, arestați preventiv

Cei trei bărbați din județul Suceava acuzați că au pus bazele unei rețele de falsificare a banilor au fost arestați preventiv miercuri seară.

Liderul grupării, un bărbat de 41 de ani, și cei doi complici ai săi, de 25 și 31 de ani, vor rămâne după gratii pentru următoarele 30 de zile.

Procurorii DIICOT spun că gruparea a funcționat din toamna anului trecut și ar fi produs bancnote false de 50, 100 și 200 de euro – inclusiv într-o „fabrică” clandestină, amenajată într-o zonă izolată din județul Suceava.

O mare parte din banii falși ar fi fost distribuiți în Bulgaria – peste 1,2 milioane de euro – însă prejudiciul total estimat ajunge la 2 milioane de euro, spun anchetatorii.

La percheziții, oamenii legii au găsit peste un milion de euro falși și echipamentele folosite pentru producția bancnotelor.

În afacere era implicat și un cetățean italian, care avea rolul de a-i instrui pe români. El a fost prins în flagrant în Bulgaria și reținut. Magistrații de acolo au decis apoi arestarea lui preventivă.

