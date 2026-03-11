Autoturism distrus de un incendiu în Drobeta-Turnu Severin

Un autoturism a fost cuprins de flăcări în această dimineață în municipiul Drobeta‑Turnu Severin, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Drobeta‑Turnu Severin, care au acționat pentru lichidarea focului.

Autoturismul a ars complet

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat, cuprinzând întregul autovehicul.

Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea focului

Intervenția echipajelor a dus la stingerea incendiului în limitele găsite, însă autoturismul a fost distrus în totalitate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au reușit să prevină extinderea focului.

