Autoturism distrus de un incendiu în Drobeta-Turnu Severin

Autoturism distrus de un incendiu în Drobeta-Turnu Severin

De Mariana BUTNARIU
Autoturismul a fost distrus în totalitate
Autoturismul a fost distrus în totalitate

Un autoturism a fost cuprins de flăcări în această dimineață în municipiul Drobeta‑Turnu Severin, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Drobeta‑Turnu Severin, care au acționat pentru lichidarea focului.

Autoturismul a ars complet

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat, cuprinzând întregul autovehicul.

Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea focului
Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea focului

Intervenția echipajelor a dus la stingerea incendiului în limitele găsite, însă autoturismul a fost distrus în totalitate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au reușit să prevină extinderea focului.

