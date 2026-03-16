Dezbaterile pe bugetul de stat pe 2026 încep în Parlament. Tensiuni între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal

Dezbaterile privind proiectul bugetului de stat pe anul 2026 vor începe luni în Parlamentul României, într-un context politic tensionat în interiorul coaliției de guvernare.

Potrivit calendarului stabilit de conducerea celor două Camere ale Parlamentul României, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este luni, la ora 13:00.

După această etapă, proiectul de buget va intra în analiza comisiilor parlamentare, iar votul final este programat pentru joi.

Conflict în coaliție pe tema amendamentelor

Tensiunile dintre Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) au apărut după ce social-democrații au anunțat că vor depune amendamente pentru a include în buget finanțarea integrală a „Pachetului de Solidaritate”, care ar viza sprijin pentru aproximativ 3,5 milioane de familii.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis într-o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan că partidul său va vota bugetul pe 2026, dar va susține modificările pe care le consideră necesare.

„Susţineţi cerinţele rezonabile ale PSD şi ale celorlalte partide din Coaliţie sau asumaţi-vă consecinţele politice”, i-a transmis Grindeanu premierului.

Reacția PNL și a premierului

PNL a avertizat că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul coaliției și asumate de Guvern, nu negociate separat sau introduse prin voturi surpriză în Parlament.

Liberalii susțin că o astfel de abordare ar putea destabiliza acordul politic dintre partidele aflate la guvernare.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a catalogat demersul PSD drept „o acțiune politică”, acuzând social-democrații că încearcă să se delimiteze de responsabilitatea guvernării.

„Este un buget strâns și nu merită să ne întoarcem la greșelile pe care le-am făcut în anii trecuți”, a declarat Bolojan, făcând un apel la responsabilitate către parlamentari.

Calendarul dezbaterii bugetului

Conform programului stabilit de Birourile permanente reunite:

până luni, ora 13:00 – depunerea amendamentelor,

– depunerea amendamentelor, luni, 13:00 – 17:00 – centralizarea amendamentelor,

– centralizarea amendamentelor, luni, 18:00 – 22:00 – ședințe comune ale comisiilor de specialitate,

– ședințe comune ale comisiilor de specialitate, marți – dezbateri generale și discuții cu ordonatorii principali de credite,

– dezbateri generale și discuții cu ordonatorii principali de credite, miercuri, ora 15:00 – depunerea rapoartelor comisiilor,

– depunerea rapoartelor comisiilor, miercuri, ora 16:00 – încep dezbaterile în plenul reunit,

– încep dezbaterile în plenul reunit, joi – votul final asupra bugetului.

Bugetul de stat pe 2026 este considerat unul dificil, în condițiile în care Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar și să limiteze cheltuielile publice, în timp ce partidele din coaliție negociază prioritățile financiare pentru anul viitor.

