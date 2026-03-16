Oscarurile 2026: „One Battle After Another” domină gala. Jessie Buckley și Michael B. Jordan, marii câștigători ai serii

Hollywoodul și-a celebrat din nou excelența cinematografică la gala Premiilor Oscar 2026, evenimentul anual în care Academia Americană de Film recompensează cele mai importante realizări din industria cinematografică. Seara a fost dominată de filmul „One Battle After Another”, care a plecat acasă cu șase trofee, confirmându-și statutul de mare favorit al ediției.

În același timp, Jessie Buckley și Michael B. Jordan au câștigat premiile pentru cele mai bune interpretări principale, consolidându-și poziția printre cele mai apreciate nume ale cinematografiei actuale.

„One Battle After Another”, marele câștigător al galei

Filmul One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, a fost vedeta serii, câștigând Oscarul pentru Cel mai bun film, dar și alte premii importante.

Producția a impresionat atât publicul, cât și criticii prin povestea sa intensă și prin distribuția puternică. Succesul filmului confirmă încă o dată talentul lui Paul Thomas Anderson, unul dintre cei mai respectați regizori ai cinematografiei contemporane.

La categoria Cel mai bun film, competiția a fost una strânsă, printre nominalizări regăsindu-se titluri precum Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Sinners și Train Dreams.

Premiile pentru actorie: Buckley și Jordan în prim-plan

La categoria Cea mai bună actriță, premiul a fost câștigat de Jessie Buckley pentru rolul din filmul Hamnet. Interpretarea sa intensă a fost considerată una dintre cele mai memorabile din ultimii ani.

Buckley a învins o competiție puternică, din care au făcut parte Emma Stone pentru Bugonia, Kate Hudson pentru Song Sung Blue, Renate Reinsve pentru Sentimental Value și Rose Byrne pentru If I Had Legs I’d Kick You.

La categoria Cel mai bun actor, trofeul a revenit lui Michael B. Jordan pentru rolul din filmul Sinners.

Printre nominalizați s-au numărat nume importante ale cinematografiei, precum Leonardo DiCaprio pentru One Battle After Another și Timothée Chalamet pentru Marty Supreme.

Premiile pentru roluri secundare

La categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, premiul a fost câștigat de Amy Madigan pentru rolul din filmul Weapons, potrivit BBC.

Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar i-a revenit lui Sean Penn, pentru interpretarea sa din One Battle After Another. Actorul a fost nominalizat alături de Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo și Stellan Skarsgård.

Alte premii importante

Oscarul pentru Cel mai bun regizor a fost câștigat de Paul Thomas Anderson pentru filmul One Battle After Another.

La categoria Cel mai bun film de animație, premiul a fost acordat producției KPop Demon Hunters, în timp ce trofeul pentru Cel mai bun film internațional a revenit filmului Sentimental Value.

În categoria Cel mai bun documentar, câștigător a fost filmul Mr Nobody Against Putin.

Premiul pentru Cel mai bun scenariu original a fost câștigat de Ryan Coogler pentru filmul Sinners.

O ediție dominată de povești puternice

Oscarurile din 2026 au demonstrat încă o dată diversitatea și creativitatea cinematografiei contemporane, cu filme care abordează teme istorice, sociale sau personale.

Succesul filmului One Battle After Another și premiile obținute de Jessie Buckley și Michael B. Jordan arată că performanțele actoricești și poveștile bine construite continuă să rămână în centrul industriei filmului.

