Stația cu bufniță: înțelepciune sau avertisment?



O nouă stație de autobuz cu un aspect neobișnuit a fost montată în zona Parcului Romanescu, acolo unde Eco Urbis a ales să transforme un refugiu urban obișnuit într-un element care atrage imediat privirea. Piesa centrală a construcției este bufnița, simbolul care dă personalitate noii stații și o scoate din tiparul clasic al mobilierului stradal. Dacă ar fi să ne luăm după folclorul românesc și superstițiile populare în care bufnița este fie simbol al înțelepciunii, fie vestitoare a răului, ne întrebăm ce vrea să transmită administrația locală, de bine sau de rău?



Stația RAT a fot realizată de Secția Creație a Eco Urbis, stația mizează clar pe impactul vizual. În locul unei structuri banale, autorii au ales un concept decorativ care îți “sare în ochi”, mai ales într-o zonă intens circulată și frecventată de craioveni, dar și de turiști.

Noua stație se evidențiază tocmai prin acest detaliu artistic, bufnița devenind piesa de rezistență a refugiului.Alegerea o fi sau nu una întâmplătoare din punct de vedere estetic? Figura bufniței dă construcției un aer aparte și transformă un simplu loc de așteptare într-un punct urban cu identitate vizuală aparte. Societatea primăriei vrea să-i inițieze pe craioveni în tainele biologiei, trecând de la botanică la zoologie. Cum altfel, dacă până anul trecut stațiile RAT erau încărcate cu struguri, mere, pere, lămâi, iar acum apar păsările, deocamdată doar o bufnița.

Bufnița de la „Romanescu”



Amplasată în apropierea unuia dintre cele mai cunoscute repere ale orașului, Parcul Romanescu, stația pare gândită nu doar ca spațiu util pentru călători, ci și ca obiect de decor urban, menit să spargă monotonia și să atragă privirile. Este genul de intervenție care nu trece ușor neobservată

Secția Creație a Eco Urbis promite că alte stații „atractive” vor apărea în oraș. Dacă fiecare dintre ele va veni cu propria mascotă simbolică, ne putem aștepta la o adevărată grădină zoologică: bufnițe, vulpi, poate chiar un urs care veghează la trecerea pietonilor.

În concluzie, s-ar putea spune că orașul Craiova are acum propria sa profeție urbană. Stația de autobuz poate ar fi trecut neobservată, dacă nu ar fi fost bufnița. Această pasăre, cunoscută de secole ca simbol al înțelepciunii și al veghetorului nocturn, privește acum cu ochi înfricoșători asupra trecătorilor. În tradiția simbolisticii, bufnița este asociată cu înțelepciunea, dar și cu vești întunecate. Privind ochii mari ai păsării, trecătorii nu pot să ignore fiorul subtil al avertismentului.