Horoscopul de weekend

BERBEC

Chiar dacă nu mai este acelaşi ritm alert de înaintare a unui plan către punctul maxim la care visaţi, nu înseamnă că lucrurile nu înaintează. Ca atare, aveţi răbdare, pentru că vă aflaţi pe parcursul unui plan care progresează lent, pas cu pas, dar neîntrerupt.

TAUR

Visaţi frumos, de parcă v-aţi îndrăgostit de cineva și deja speraţi la o relaţie de viitor. Dacă vă place de cineva anume, dacă vi se face curte și nu știţi dacă să-i acceptaţi avansurile sau nu, inima vă va spune mult mai clar ce e bine pentru dumneavoastră. Iubiţi și lăsaţi-vă iubit, pentru că momentul este perfect pentru o poveste de iubire.

GEMENI

Presim-ţiţi că se apropie un eveniment care vă inspiră o oarecare teamă, dar, în loc să folosiţi timpul ce vă desparte de acesta într-un mod constructiv, staţi şi vă puneţi singur cenuşă în cap, lamentându-vă întruna. Lucrurile ar putea fi gestionate cu bine, chiar dacă nu e vorba de un eveniment fericit.

RAC

Primul pas pentru împlinirea unor dorinţe e să le exprimaţi clar în cuvinte, ca atare găsiţi un mijloc de comunicare care vă reprezintă cel mai bine. Dacă aveţi un prieten bun care să vă asculte, sunteţi cu atât mai norocos, pentru că el vă poate oferi înţelegere şi discreţie.

LEU

Sunteţi prins într-un angrenaj pozitiv, astfel încât treceţi din succes în succes, ca și cum aţi urca pe o scară ce vă duce în final la împlinirea visurilor. Mergeţi mai departe în același ritm, investiţi resursele minunate ce vin din mintea dumneavoastră, pentru că singur vă creaţi lumea.

FECIOARĂ

Deşi, de fel, aveţi o atitudine mai rezervată chiar şi în faţa succesului, trebuie să depăşiţi teama pentru a vă bucura cu adevărat de veştile bune care dau buzna în calea dumneavoastră. Merită să sărbătoriţi mai entuziast reuşita, să arătaţi lumii o faţă mult mai zâmbitoare, pentru că luaţi parte la un eveniment deosebit.

BALANŢĂ

Aveţi o stare ciudată în faţa unui nou început, de parcă nu vă place ceea ce se prefigurează la orizont, şi vă ţineţi cu dinţii de lucrurile pe care le cunoaşteţi deja. Nu prea vă place noutatea, de aceea preferaţi să rămâneţi într-o zonă cu care sunteţi deja familiarizat. Nu puteţi sta permanent blocat într-o singură stare de lucruri, chiar dacă vă convine de minune stabilitatea.

SCORPION

Dacă vedeţi că un proiect început demult nu mai are nimic nou de oferit, ar fi bine să vă gândiţi din ce în ce mai serios să-i puneţi punct decât să-l continuaţi fără rost. De la o vreme, nimic nu mai evoluează, v-aţi pierdut şi interesul, şi cheful, deci nu mai aveţi nici o tragere de inimă să duceţi mai departe ceva ce nu se mai urneşte din loc.

SĂGETĂTOR

A venit vremea să recunoaşteţi intervenţia salvatoare a unor prieteni în rezolvarea problemelor actuale. Totul s-a aşezat cu bine şi răsuflaţi uşurat, dar dacă tot aţi ajuns în acest punct, n-ar strica să scoateţi în evidenţă recunoştinţa pentru cei care v-au fost alături.

CAPRICORN

Ceva vă spune să nu cheltuiţi acum suma pe care aţi reuşit să o adunaţi într-un cont de economii, pentru că, mai devreme sau mai târziu, veţi avea nevoie de ea. Cineva vă îmbie să cumpăraţi ceva acum, dar ar fi bine să ţineţi cont de multiplele piedici care vă ţin pe loc.

VĂRSĂTOR

Competiţiile intelectuale vă pot avea în centrul atenţiei, pentru că aveţi toate şansele să vă impuneţi prin idei originale, soluţii inteligente şi un mod de comunicare convingător. Dacă aveţi de prezentat vreo lucrare în faţa unei comisii, dacă vă prezentaţi în faţa publicului pentru a convinge asupra ideilor, aveţi toate şansele să ieşiţi învingător.

PEȘTI

Staţi bine la capitolul comunicare, dialogul merge ca uns, aveţi mereu cele mai potrivite argumente pentru a vă expune părerile. În cazul în care trebuie să prezentaţi un proiect important la serviciu, veţi lăsa o impresie excelentă. Nu staţi în banca dumneavoastră pentru că aveţi multe de spus şi o faceţi cu asemenea măiestrie încât aţi putea obţine victorii de răsunet.