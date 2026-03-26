Miza de 8 milioane de lei : „Planul B” pentru termoficarea Craiovei, după iarna avariilor critice

Municipiul Craiova face un pas decisiv către modernizarea infrastructurii de utilități, pivotând dinspre planurile teoretice de agrement către soluții industriale concrete. Consilierii locali din Craivoa sunt chemati astăzi să aprobe Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o investiție majoră situată în Aleea 1 Șimnic, nr. 82. Este vorba despre construirea unei centrale în cogenerare care să asigure căldura si apa caldă în oras. Această decizie nu reprezintă doar o simplă formalitate administrativă, ci marchează oficial începutul unei noi etape în securizarea furnizării de căldură și apă caldă pentru oraș, într-un moment în care sistemul centralizat caută soluții de supraviețuire după o iarnă marcată de avarii critice.

Lecțiile unei ierni sub semnul avariilor

Pentru zecile de mii de craioveni dependenți de sistemul centralizat, iarna recent încheiată a fost un test de rezistență dureros. Problemele recurente de la SE Craiova, coroborate cu vechimea magistralelor de transport, au lăsat cartiere întregi cu calorifele reci în cele mai geroase nopți. Această vulnerabilitate sistemică a accelerat nevoia de descentralizare prin crearea unor puncte de producție alternative. Proiectul din Aleea 1 Șimnic vizează tocmai construcția unei capacități de producere a energiei termice și electrice care să funcționeze pe principiul cogenerării de înaltă eficiență.

Această tehnologie permite producerea simultană a energiei electrice și a celei termice pentru a maximiza randamentul fiecărui metru cub de gaz ars, oferind în același timp un punct de sprijin local. Unitatea va funcționa ca o plasă de siguranță pentru sistemul centralizat (SACET) în momentele de vârf de consum sau în caz de avarie majoră, reprezentând totodată singura metodă sustenabilă prin care municipalitatea poate spera la o stabilitate a facturilor prin eficiență tehnologică, reducând presiunea uriașă exercitată pe bugetul local în ultimele luni.

Reconfigurarea urbanistică: Prioritizarea utilităților în fața agrementului

Timp de decenii, zona Șimnic a figurat în documentele oficiale, conform PUG-ului din anul 2000, ca un areal destinat parcurilor și turismului. Totuși, criza energetică profundă a impus o recalibrare radicală a priorităților urbane. Prin noul PUZ supus aprobării, care va avea o valabilitate de zece ani, municipalitatea a ridicat oficial interdicția de construire prin transformarea destinației terenului din agrement și recreere în zonă de utilități publice și producție.

Această metamorfoză administrativă vine la pachet cu reguli stricte de sistematizare rutieră, proiectul fiind aliniat la profilurile stradale stabilite prin HCL 700/2013 pentru a permite accesul logistic și mentenanța echipamentelor grele. Regimul de construire impune acum retrageri clare, fiind obligatorie păstrarea unei distanțe de cinci metri pentru împrejmuiri și de minimum opt metri pentru construcțiile propriu-zise față de axul drumului propus.

De asemenea, documentația obligă beneficiarul să asigure armonizarea noii unități industriale cu restul funcțiunilor din zonă, astfel încât investiția energetică să nu blocheze dezvoltările rezidențiale viitoare și să garanteze funcționalitatea circulațiilor pietonale și carosabile pentru toți vecinii.

Radiografia financiară a „terenului energetic”

Dincolo de miza strategică de a nu lăsa orașul în frig, cifrele tranzacționate indică o piață imobiliară industrială consolidată în zona de nord a Craiovei. Primăria Craiova avea nevoie de teren pentru a construi centrala. Asa că, anul trecut a aprobat cumpărarea a două suprafete de teren însumând circa 30.000 de metri pătrati, pe care a plătit circa 8 milioane de lei în două tranzactii efectuate în luna octombrie a anului trecut. Imobilul principal de pe Aleea 1 Șimnic nr. 82, care însumează o suprafață totală de 22.016 mp, a fost evaluat de firma angajată de primărie la suma de 5.865.466 lei plus TVA, ceea ce echivalează cu un cost de 266 lei pe metru pătrat.

În mod similar, un lot secundar situat pe Strada Amurgului nr. 30, cu o suprafață de 7.558 mp, a fost cotat la valoarea de 2.018.320 lei plus TVA, menținând media zonei la un nivel aproape identic, de 267 lei pe metru pătrat, circa 54 de euro/mp/. În total, investiția imobiliară brută depășește pragul de 7,8 milioane de lei fără TVA, sumă alocată exclusiv pentru securizarea celor aproximativ trei hectare de teren necesare proiectului.

Dacă această capacitate alternativă va reuși să devină funcțională în timp util pentru a echilibra balanța energetică a orașului, investiția de pe Aleea 1 Șimnic va fi considerată un succes administrativ de importanță critică pentru siguranța publică. În caz contrar, proiectul riscă să rămână doar o altă zonă industrială apărută pe hârtie.