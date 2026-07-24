Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în jumătate din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Potrivit ANM, „în intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).”

Meteorologii precizează că „pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.”

ANM mai menționează că „manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”.

Foto: ANM

Vremea în București

ANM a emis și o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 24 iulie, ora 10:00 – 24 iulie, ora 21:00. Meteorologii anunță temperaturi sub normalul perioadei și episoade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei.

Potrivit ANM, „valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale (10…20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade.”

Meteorologii mai precizează că „în intervalul 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.”

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