AUR îi cere lui Nicușor Dan să îl demită pe consilierul Eugen Tomac pentru că a negociat în secret cu Mohammad Murad

AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac, pe care îl acuză de implicare directă în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public. AUR consideră că aceasta reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare.

Solicitarea AUR vine după declarații ale liderului AUR George Simion privind o întâlnire a deputatului AUR Mohammad Murad cu Adrian Veștea și Eugen Tomac, în contextul negocierilor pentru susținerea Guvernului Veștea. Și Veștea, și Tomac, au negat că ar fi inițiat această întâlnire, însă au confirmat existența ei.

„Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, se arată într-un comunicat al AUR.

Eugen Tomac ar fi recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții

AUR susține că chiar Eugen Tomac a recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții.

„Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant. Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament”, argumentează reprezentanții AUR.

Democrația parlamentară din România „nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns“

Conform AUR, democrația parlamentară din România „nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali”, iar astfel de practici subminează încrederea românilor în instituții și trebuie sancționate imediat.

„Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, o poziție publică clară a președintelui Nicușor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și respectarea strictă a principiului pe care președintele l-a enunțat el însuși: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formațiunile politice”, conchide AUR.

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