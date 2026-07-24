Un tânărul a înjunghiat mortal un bărbat într-o bancă din Germania

Poliția germană a arestat joi un bărbat de 20 de ani care l-a înjunghiat mortal pe un alt bărbat într-o filială a unei bănci din orașul Regensburg, într-un incident care inițial a provocat temeri privind o luare de ostatici, relatează dpa.

Forțele speciale l-au reținut pe atacator în interiorul băncii la circa trei ore după ce incidentul a fost raportat, se menționează într-un comunicat al poliției.

Paramedicii au reușit să-i acorde îngrijiri medicale bărbatului înjunghiat, înainte ca acesta să fie transferat la spital, unde a murit. Este neclar dacă era un client sau un angajat al băncii.

Forțele speciale au pătruns în bancă în timp ce atacatorul se afla înăuntru și l-au reținut pe acesta. Ei au continuat apoi căutările în clădire, deși nu există indicii că ar fi fost implicată o altă persoană.

„În prezent presupunem că a fost o acțiune a unui singur atacator“, a declarat un purtător de cuvânt.

Anchetatorii tratează cazul ca pe o omucidere și jaf

Incidentul a provocat inițial temeri că atacatorul ține oameni ostatici, iar poliția nu a reușit să determine câți oameni se aflau în bancă. Anchetatorii tratează cazul ca pe o omucidere și jaf. Motivul suspectului nu este cunoscut.

Polițiștii și angajații serviciilor de urgență au fost desfășurați în număr mare la fața locului. O zonă mare a fost izolată în jurul băncii, care este situată la parterul unei clădiri mari de locuințe.

Primarul din Regensburg, Thomas Burger, a spus că incidentul l-a zguduit profund. „Condoleanțele mele pentru familia victimei și persoanele iubite”, a postat el pe Facebook.

Ministrul de interne din Bavaria, Joachim Herrmann, a spus că bărbatul a fost „victima unui atac brutal, neprovocat“ și că „în mod evident, nu a avut nicio șansă“. De asemenea, el a elogiat intervenția „profesionistă și precisă“ a forțelor speciale.

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