Doi adolescenţi, răniţi după ce au căzut cu o trotinetă electrică 

Doi adolescenţi de 14 şi 15 ani au fost răniţi, joi seară, după ce au căzut cu o trotinetă electrică pe o stradă din Aiud. Ambii au fost transportați la spital, unul dintre ei fiind în stare de inconștiență.

„Echipajul SMURD din cadrul Secţiei de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident produs în mun. Aiud, str. B. Gabor”, a transmis, joi seară, ISU Alba.

Sursa citată a precizat că în accident au fost implicaţi doi adolescenţi care se deplasau pe trotinetă.

„Unul dintre aceştia este în stare inconştientă, dar respiră“, au precizat pompierii. Ambii minori au fost transportați la spital.

Deocamdată nu s-au stabilit împrejurările în care s-a produs accidentul.

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