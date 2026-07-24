Ilie Bolojan, despre întâlnirea lui Marcel Ciolacu cu fugarul Ionel Arsene, în Italia: Eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, despre întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, în Italia, că, în general, „eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”, refuzând să comenteze mai mult pe acest subiect.

Ilie Bolojan a fost întrebat cum vede întâlnirea dintre fostul premier Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene, care este condamnat şi dat în urmărire generală.

„Mă duceţi într-o zonă din asta în care n-aş vrea să mă duc. Dar vă pot spune că, aşa în general, eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”, a comentat premierul, într-o conferință de presă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, despre imaginile în care apar preşedintele CJ Buzău, social-democratul Marcel Ciolacu, şi condamnatul Ionel Arsene, la masă, în Italia, că fiecare răspunde de ceea ce face, iar dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi îl îndeamnă să o facă.

Hotnews.ro a publicat, miercuri, fotografii de la întâlnirea lui Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

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