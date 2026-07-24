32 de șoferi, lăsați fără permis de polițiștii rutieri doljeni

Poliţiştii rutieri doljeni au continuat, în ultimele 72 de ore, acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate peste 400 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 110.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 32 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 23 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Totodată, au fost constatate 19 infracțiuni la regimul rutier.

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