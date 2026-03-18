Zelenski avertizează: Ucraina riscă să rămână fără rachete. Războiul din Orientul Mijlociu schimbă echilibrul global

Președintele Volodimir Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu un deficit major de rachete, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care consumă rapid resursele militare ale aliaților occidentali.

Într-un interviu acordat BBC, liderul de la Kiev a explicat că acest conflict dintre SUA, Israel și Iran duce la redirecționarea resurselor militare.

Astfel, Ucraina riscă să rămână fără muniție esențială pentru apărarea aeriană.

Rachetele Patriot, în pericol de epuizare

Zelenski a atras atenția asupra sistemelor Patriot, vitale pentru interceptarea atacurilor rusești.

Potrivit acestuia, SUA produc aproximativ 60–65 de rachete pe lună. Într-o singură zi de conflict în Orientul Mijlociu s-ar fi folosit peste 800 de rachete. „Este inevitabil să apară un deficit”, a avertizat liderul ucrainean.

Putin ar beneficia de un război prelungit

Zelenski susține că Vladimir Putin are interesul ca războiul din Orientul Mijlociu să continue:

crește prețul energiei

slăbește sprijinul occidental pentru Ucraina

epuizează stocurile de armament

„Pentru Putin, un război lung în Iran este un avantaj”, a spus acesta.

Mesaj pentru Trump și liderii occidentali

Președintele ucrainean a vorbit și despre poziția lui Donald Trump, despre care spune că încearcă să fie mediator și evită să-l „irite” pe Putin

Zelenski a făcut apel la unitate și a sugerat o întâlnire între Trump și Keir Starmer pentru o poziție comună.

Europa, îndemnată să nu piardă focusul

În timpul vizitei la Londra, Zelenski a transmis un mesaj clar:

atenția Occidentului trebuie să rămână asupra Ucrainei,

conflictele paralele nu trebuie să slăbească sprijinul.

El a subliniat că regimurile din Rusia și Iran sunt „aliați în ostilitate” și reprezintă o amenințare comună.

Context geopolitic complicat

Conflictul din Orientul Mijlociu:

afectează rutele energetice globale,

pune presiune pe industria de apărare,

creează tensiuni între aliații NATO.

Toate acestea au impact direct asupra războiului din Ucraina.

