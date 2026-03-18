Tragedie în Portul Midia: remorcherul „Astana” s-a scufundat. Echipajul este căutat de scafandri

Un incident grav a avut loc marți dimineață în Portul Midia, unde remorcherul maritim „Astana” s-a scufundat în timpul unei operațiuni.

La bord se aflau cinci persoane, iar intervenția autorităților este în plină desfășurare.

O persoană resuscitată, patru dispărute

Potrivit primelor informații:

o persoană a fost scoasă din apă și a fost resuscitată. Din păcate, în urmă cu puțin timp a fost declarat decesul acesteia.

alte patru persoane sunt date dispărute.

Scafandrii continuă căutările, însă șansele de supraviețuire scad odată cu trecerea timpului, din cauza hipotermiei.

Intervenție amplă a echipajelor de salvare

La fața locului intervin echipele ISU Dobrogea, cu:

echipaje SMURD și ambulanțe,

elicopter de salvare,

ambarcațiuni și scafandri.

Operațiunea este una complexă, desfășurată în larg, la aproximativ 4 mile marine de intrarea în port.

Posibilă eroare în timpul manevrei de tractare

Surse din domeniul naval indică drept cauză probabilă o eroare în timpul manevrei de tractare.

Specialiștii explică faptul că remorcherul trebuie să tragă nava. Dacă nava tractată se mișcă în sens opus sau pornește simultan se pot „însuma forțele”, ceea ce poate duce la răsturnarea remorcherului.

Ipoteza unei explozii sau a unei mine marine este exclusă de marinari.

O navă cu istoric internațional

Remorcherul „Astana” a fost construit în 2006 în Olanda și a operat anterior în Golful Persic. A fost adus în România în 2016.

Nava era utilizată pentru manevrarea și conectarea petrolierelor în rada portului Midia.

Autoritățile urmează să stabilească cauzele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități.

