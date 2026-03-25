miercuri, 25 martie, 2026
Fraudă uriașă cu stupi de albine: 1,3 milioane de euro, în vizorul Parchetului European

De Mariana BUTNARIU
Fraudă de 1,3 milioane de euro cu stupi de albine

Procurorii europeni anchetează un dosar de amploare privind obținerea ilegală de fonduri europene și naționale, în care prejudiciul este estimat la aproximativ 1,3 milioane de euro.

Ancheta vizează aproape 400 de cereri de finanțare depuse în anii 2023 și 2024 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potrivit procurorilor, toate cererile ar fi fost depuse de aceeași persoană, dar în numele mai multor beneficiari.

Documente false și stupi „fantomă”

Suspecții sunt acuzați că au folosit documente false pentru a obține subvenții destinate apiculturii, deși mulți dintre beneficiari nu ar fi deținut în realitate:

  • familii de albine
  • stupi
  • echipamente apicole

Finanțările proveneau atât din Fondul European de Garantare Agricolă, cât și din bugetul de stat.

49 de percheziții în toată țara

Parchetul European a desfășurat 49 de percheziții în nouă județe, inclusiv la furnizori de mătci și familii de albine, în cadrul acestei anchete

Valoarea totală a prejudiciului este estimată la 1,3 milioane de euro, bani care ar fi fost obținuți ilegal prin scheme de finanțare fictive.

