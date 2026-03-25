Moment spectaculos în natură: un râs vânător câștigă marele premiu al publicului

O fotografie impresionantă surprinzând un râs iberic în plină acțiune de vânătoare a fost desemnată câștigătoare a premiului People’s Choice Award 2026 în cadrul competiției „Wildlife Photographer of the Year”.

Imaginea, realizată de fotograful austriac Josef Stefan în Spania, surprinde un moment rar: un tânăr râs care își aruncă prada în aer și o prinde în mod repetat.

Timp de aproape 20 de minute, animalul a fost complet absorbit de acest comportament, stând uneori în poziție verticală și urmărind atent rozătoarea. „Părea că poate zbura”, a povestit fotograful.

O specie rară, salvată de la dispariție

Râsul iberic este una dintre cele mai rare feline din lume. La începutul anilor 2000 mai existau mai puțin de 100 de exemplare.

Datorită programelor de conservare, populația a crescut la peste 2.000 de indivizi, însă specia rămâne vulnerabilă, potrivit BBC.

Imagini spectaculoase din competiție

Alți patru finaliști au atras atenția publicului:

🐻‍❄️ „Family Rest” – o ursoaică polară și puii ei, surprinși după o călătorie dificilă,

– o ursoaică polară și puii ei, surprinși după o călătorie dificilă, 🦩 „Beauty Against the Beast” – flamingo sub linii electrice, într-un contrast puternic,

– flamingo sub linii electrice, într-un contrast puternic, 🐻 „Dancing in the Spotlight” – doi pui de urs jucându-se pe șosea, în lumina farurilor,

– doi pui de urs jucându-se pe șosea, în lumina farurilor, 🦌 „The Endless Battle” – un cerb purtând urmele unei lupte dramatice.

Expoziție cu mii de voturi

Competiția din acest an a adunat un număr record de 85.917 voturi din întreaga lume.

Toate cele cinci imagini finaliste vor fi expuse online și la Muzeul de Istorie Naturală din Londra până pe 12 iulie 2026.

