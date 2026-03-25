Turcia vs România se joacă joi seara – informații de ultimă oră și cote la pariuri

România încearcă să se califice pentru a opta oară în istorie la Campionatul Mondial de fotbal. Pentru a reuși această performanță, trebuie să treacă de două meciuri. Primul dintre ele se anunță a fi extrem de dificil. Meciul dintre Turcia și România începe pe 26 martie, ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș.

În cazul în care se va califica în finala play-off-ului, România va evolua tot în deplasare, în Slovacia sau în Kosovo. Dacă va trece atât de semifinală, cât și de finală, România se va califica la Campionatul Mondial, unde va fi poziționată într-o grupă cu SUA, Paraguay și Australia. Ar fi, așadar, singura formație din Europa în această grupă.

Ne ajută experiența lui Lucescu în Turcia?

Putem spune că selecționerul Mircea Lucescu cunoaște destul de bine fotbalul turc. În urmă cu mai bine de 20 ani a fost antrenor la Beșiktaș și Galatasaray. De asemenea, experiența sa la naționala Turciei (2017 – 2019) ar putea fi, și ea, de ajutor în vederea acestei partide. A disputat chiar și un meci împotriva României pe când era selecționerul Turciei. S-a întâmplat în 2017, când România cu 2-0 pe teren propriu într-un meci amical.

O victorie a obținut România și în precedenta întâlnire directă din Turcia. Aceasta conta pentru preliminariile CM 2014, “tricolorii” trecând atunci cu 1-0. Atât golul din victoria în preliminariile CM 2014, cât și cele două din meciul amical disputat în 2017 au fost marcate de Gicu Grozav.

Cotele la pariuri nu arată prea bine pentru „Tricolori”

Turcia este mare favorită în acest duel, ci o cotă de 1.51 la victorie. Un succes al selecționatei antrenate de Mircea Lucescu este cotat cu 5.10, iar un rezultat de egalitate în timp regulamentar cu 4.25. Cota ca Turcia să se califice în finala play-off-ului este 1.28, iar ca România să reușească acest lucru este 3.74.

De la participarea la Euro 2024, România a mai disputat 7 partide oficiale în deplasare. În toate s-au înscris cel puțin trei goluri. Cota ca în această partidă să se marcheze peste 2.5 goluri este 1.71. O selecție cu șanse bune de reușită este GG și peste 2.5 goluri în meci, cotată cu 2.22.

Cotă de piață mult mai mare pentru lotul Turciei comparativ cu cel al României

Mircea Lucescu a selectat lotul pentru play-off-ul cu Turcia. Este vorba despre 26 de jucători, dintre care 3 portari, 3 atacanți, 9 fundași și 11 mijlocași. Weekendul trecut Lucescu a fost nevoit să efectueze două modificări de urgență, chemându-i la națională pe goalkeeperii Laurențiu Popescu și pe Cătălin Căbuz, de la Universitatea Craiova, respectiv FC Argeș.

Asta deoarece Ionuț Radu și Marius Popa s-au accidentat în ultima etapă de campionat pentru echipele lor de club. Niciunul dintre cei 3 portari, incluzându-l aici și pe Marian Aioani de la Rapid, nu a mai evoluat la națională. Totuși, sunt șanse destul de bune ca Ionuț Radu să fie recuperat până la ora de start a partidei. Lotul României este cotat la 100 de milioane de euro , conform Transfermarkt.

În schimb, Turcia are o cotă de piață de circa 450 milioane de euro. Sigur, lotul cuprinde 30 de jucători, față de cei 26 ai naționalei României. Între jucătorii selecționați de Vincenzo Montella se află Hakan Calhanoglu de la Inter Milano, Arda Guler de la Real Madrid sau Kerem Akturkoglu de la Fenerbahce.

Actuala campioană mondială este Argentina, care în finala din 2022, disputată în Qatar, a învins-o în finală pe Franța după executarea loviturilor de departajare. De altfel, patru din precedentele 5 finale de Campionat Mondial s-au încheiat la egalitate în timp regulamentar. În două dintre ele, câștigătoarea trofeului s-a decis după executarea loviturilor de departajare.