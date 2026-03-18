Trafic neobișnuit: peste 2.000 de furnici, descoperite în bagajul unui cetățean chinez pe aeroportul din Nairobi

Un caz neobișnuit de trafic ilegal de animale a fost descoperit în Kenya, unde un cetățean chinez a fost prins încercând să scoată din țară peste 2.000 de furnici vii.

Bărbatul, identificat ca Zhang Kequn, a fost arestat pe aeroportul internațional din Nairobi.

Autoritățile au descoperit mii de furnici regine ascunse în eprubete sau învelite în șervețele în bagaj.

Rețea locală implicată

Anchetatorii susțin că furnicile ar fi fost cumpărate de la un kenyan, Charles Mwangi, pentru aproximativ 10.000 de șilingi kenyeni (circa 77 USD) per 100 de furnici.

Cei doi sunt acuzați de:

trafic ilegal de specii,

conspirație.

Cerere tot mai mare pentru „animale exotice”

Autoritățile avertizează că există o cerere în creștere pentru furnici în Europa și Asia.

Acestea sunt cumpărate de colecționari și crescute ca animale de companie.

Suspecții neagă acuzațiile

Cei doi bărbați au pledat nevinovați și susțin că nu știau că încalcă legea.

Avocatul lui Zhang a declarat că aceștia vedeau în acest comerț o oportunitate de câștig.

Ancheta continuă

Cazul nu este unul izolat. Autoritățile kenyene investighează o posibilă rețea mai largă și iau în calcul noi arestări.

Următorul termen de judecată este stabilit pentru 27 martie.

În 2025, un tribunal din Kenya a condamnat alte persoane pentru o faptă similară, semn că traficul cu insecte rare devine tot mai răspândit.

