Tânăr prins băut la volan în Râmnicu Vâlcea. Avea o alcoolemie de peste 1,20 mg/l

9.4 C
Craiova
miercuri, 18 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
De Mariana BUTNARIU
Tânăr prins băut la volan în toiul nopții
Un tânăr de 23 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, în cursul nopții, pe una dintre cele mai circulate artere din oraș.

Potrivit Biroul Rutier Râmnicu Vâlcea, incidentul a avut loc în jurul orei 01:00, când polițiștii:

  • desfășurau acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere
  • au oprit un autoturism condus de tânăr

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat O valoare care depășește cu mult limita legală și indică o stare avansată de ebrietate.

Dus la spital pentru analize

Șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice și se va stabili alcoolemia exactă în sânge.

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Avertismentul polițiștilor

Polițiștii rutieri atrag atenția:

  • nu conduceți sub influența alcoolului,
  • riscurile sunt majore atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA