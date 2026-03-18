Tânăr prins băut la volan în Râmnicu Vâlcea. Avea o alcoolemie de peste 1,20 mg/l

Un tânăr de 23 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, în cursul nopții, pe una dintre cele mai circulate artere din oraș.
Potrivit Biroul Rutier Râmnicu Vâlcea, incidentul a avut loc în jurul orei 01:00, când polițiștii:
- desfășurau acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere
- au oprit un autoturism condus de tânăr
În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat O valoare care depășește cu mult limita legală și indică o stare avansată de ebrietate.
Dus la spital pentru analize
Șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice și se va stabili alcoolemia exactă în sânge.
Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
Avertismentul polițiștilor
Polițiștii rutieri atrag atenția:
- nu conduceți sub influența alcoolului,
- riscurile sunt majore atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
