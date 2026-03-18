Tânăr prins băut la volan în Râmnicu Vâlcea. Avea o alcoolemie de peste 1,20 mg/l

Un tânăr de 23 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, în cursul nopții, pe una dintre cele mai circulate artere din oraș.

Potrivit Biroul Rutier Râmnicu Vâlcea, incidentul a avut loc în jurul orei 01:00, când polițiștii:

desfășurau acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere

au oprit un autoturism condus de tânăr

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat O valoare care depășește cu mult limita legală și indică o stare avansată de ebrietate.

Dus la spital pentru analize

Șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice și se va stabili alcoolemia exactă în sânge.

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Avertismentul polițiștilor

Polițiștii rutieri atrag atenția:

nu conduceți sub influența alcoolului,

riscurile sunt majore atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

