Arme și muniție ilegală descoperite în Vâlcea. Polițiștii au deschis dosare penale

Polițiștii din cadrul Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Vâlcea au descoperit arme deținute ilegal și muniție confecționată artizanal în urma unor controale desfășurate pe 17 martie.

În comuna Dăești, la locuința unui bărbat de 66 de ani, oamenii legii au găsit:

o armă lungă tip pușcă, calibru 4,5 mm,

o armă scurtă tip pistol.

Ambele arme erau supuse autorizării, dar erau deținute ilegal.

Muniție artizanală descoperită la Popești

În comuna Popești, la domiciliul unui bărbat de 78 de ani, deținător legal de arme de vânătoare, polițiștii au găsit:

cartușe confecționate artizanal,

tuburi de cartuș calibru 12,

alice metalice,

capse și dispozitive pentru fabricarea muniției.

Acestea erau utilizate ilegal pentru realizarea muniției de vânătoare.

Arme păstrate necorespunzător

Totodată, polițiștii au constatat că:

armele letale nu erau păstrate în condiții legale,

acestea se aflau într-o cameră de locuit, fără măsuri de siguranță.

În urma verificărilor au fost întocmite două dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive.

De asemenea:

a fost aplicată o amendă de 5.000 de lei,

a fost anulat dreptul de deținere și folosire a armelor.

Recomandările poliției

Polițiștii atrag atenția asupra:

respectării stricte a legislației,

evitării deținerii ilegale de arme și muniții.

păstrării acestora în condiții de siguranță.

Astfel de controale vor continua și în perioada următoare.

