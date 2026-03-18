Fugar din Dolj, condamnat pentru trafic de droguri, prins în Italia după o operațiune internațională

De Mariana BUTNARIU
Prins după ce a fugit din țară

Un bărbat de 32 de ani din județul Dolj, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost prins în Bologna, în urma unei operațiuni internaționale la care au contribuit și polițiștii români.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, bărbatul era condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Fapta a comisă în anul 2022.

Acesta a fugit după ce a distrus brățara de monitorizare electronică și s-a sustras controlului judiciar.

Operațiune internațională

Prinderea a fost posibilă prin colaborarea dintre:

  • Biroul SIRENE România,
  • Biroul SIRENE Italia,
  • Carabinieri Bologna.

Cu sprijinul:

  • polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj,
  • atașatului de afaceri interne din Italia.

Urmărit internațional

După ce a fugit, pe numele bărbatului:

  • a fost emis mandat de executare a pedepsei de către Tribunalul Dolj,
  • a fost introdus în Sistemul de Informații Schengen.

Autoritățile române au solicitat:

  • arestarea acestuia,
  • predarea în baza unui mandat european de arestare.

Urmează extrădarea în România

În prezent:

  • sunt în desfășurare procedurile judiciare,
  • pentru aducerea bărbatului în țară.

Acesta va fi încarcerat pentru executarea pedepsei.

Cazul evidențiază importanța colaborării internaționale între structurile de aplicare a legii, care a dus la identificarea și capturarea rapidă a unui urmărit periculos.

Citește și: Incendiu la o locuință din Mehedinți. Intervenție rapidă a pompierilor la Bâcleș

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

