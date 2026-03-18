Fugar din Dolj, condamnat pentru trafic de droguri, prins în Italia după o operațiune internațională

Un bărbat de 32 de ani din județul Dolj, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost prins în Bologna, în urma unei operațiuni internaționale la care au contribuit și polițiștii români.
Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, bărbatul era condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Fapta a comisă în anul 2022.
Acesta a fugit după ce a distrus brățara de monitorizare electronică și s-a sustras controlului judiciar.
Operațiune internațională
Prinderea a fost posibilă prin colaborarea dintre:
- Biroul SIRENE România,
- Biroul SIRENE Italia,
- Carabinieri Bologna.
Cu sprijinul:
- polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj,
- atașatului de afaceri interne din Italia.
Urmărit internațional
După ce a fugit, pe numele bărbatului:
- a fost emis mandat de executare a pedepsei de către Tribunalul Dolj,
- a fost introdus în Sistemul de Informații Schengen.
Autoritățile române au solicitat:
- arestarea acestuia,
- predarea în baza unui mandat european de arestare.
Urmează extrădarea în România
În prezent:
- sunt în desfășurare procedurile judiciare,
- pentru aducerea bărbatului în țară.
Acesta va fi încarcerat pentru executarea pedepsei.
Cazul evidențiază importanța colaborării internaționale între structurile de aplicare a legii, care a dus la identificarea și capturarea rapidă a unui urmărit periculos.
