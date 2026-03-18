Incendiu la o locuință din Mehedinți. Intervenție rapidă a pompierilor la Bâcleș

Un incendiu a izbucnit, cu puțin timp în urmă, la o locuință din localitatea Podu Grosu, comuna Bâcleș, mobilizând de urgență echipajele de intervenție.

La fața locului au intervenit:

pompierii din cadrul Stația de Pompieri Strehaia,

o autospecială de stingere,

o ambulanță SMURD,

membri ai serviciului voluntar pentru situații de urgență (SVSU).

Proprietarii s-au evacuat la timp

Din primele informații persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat și nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat rapid, iar flăcările au afectat:

un perete al locuinței

construcția era realizată din paiantă, material ușor inflamabil

Cauza probabilă a incendiului

Pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de:

coșul de fum amplasat necorespunzător

sau neprotejat termic față de materiale combustibile

Avertisment pentru populație

Autoritățile reamintesc importanța:

verificării coșurilor de fum,

izolării corespunzătoare a acestora,

evitării improvizațiilor periculoase.

