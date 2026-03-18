Incendiu la o locuință din Mehedinți. Intervenție rapidă a pompierilor la Bâcleș

De Mariana BUTNARIU
Incendiu la o casă din Mehedinți

Un incendiu a izbucnit, cu puțin timp în urmă, la o locuință din localitatea Podu Grosu, comuna Bâcleș, mobilizând de urgență echipajele de intervenție.

La fața locului au intervenit:

  • pompierii din cadrul Stația de Pompieri Strehaia,
  • o autospecială de stingere,
  • o ambulanță SMURD,
  • membri ai serviciului voluntar pentru situații de urgență (SVSU).

Proprietarii s-au evacuat la timp

Din primele informații persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat și nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat rapid, iar flăcările au afectat:

  • un perete al locuinței
  • construcția era realizată din paiantă, material ușor inflamabil

Cauza probabilă a incendiului

Pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de:

  • coșul de fum amplasat necorespunzător
  • sau neprotejat termic față de materiale combustibile

Avertisment pentru populație

Autoritățile reamintesc importanța:

  • verificării coșurilor de fum,
  • izolării corespunzătoare a acestora,
  • evitării improvizațiilor periculoase.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

