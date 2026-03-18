Incendiu la o locuință din Mehedinți. Intervenție rapidă a pompierilor la Bâcleș

Un incendiu a izbucnit, cu puțin timp în urmă, la o locuință din localitatea Podu Grosu, comuna Bâcleș, mobilizând de urgență echipajele de intervenție.
La fața locului au intervenit:
- pompierii din cadrul Stația de Pompieri Strehaia,
- o autospecială de stingere,
- o ambulanță SMURD,
- membri ai serviciului voluntar pentru situații de urgență (SVSU).
Proprietarii s-au evacuat la timp
Din primele informații persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat și nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat rapid, iar flăcările au afectat:
- un perete al locuinței
- construcția era realizată din paiantă, material ușor inflamabil
Cauza probabilă a incendiului
Pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de:
- coșul de fum amplasat necorespunzător
- sau neprotejat termic față de materiale combustibile
Avertisment pentru populație
Autoritățile reamintesc importanța:
- verificării coșurilor de fum,
- izolării corespunzătoare a acestora,
- evitării improvizațiilor periculoase.
