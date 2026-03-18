(VIDEO) Trei agenți de securitate, reținuți după ce ar fi agresat un adolescent într-un mall din Craiova

Trei agenți de securitate din Craiova, cu vârste între 55 și 64 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi agresat un adolescent într-un centru comercial din municipiu.

Potrivit Secției 5 Poliție Craiova, fapta s-a petrecut în seara de 16 martie, când cei trei, angajați ca agenți de securitate se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Ei ar fi agresat fizic un tânăr de 16 ani.

Adolescentul ar fi refuzat să părăsească incinta centrului comercial, moment în care conflictul ar fi degenerat.

Reținuți pentru purtare abuzivă

În urma probelor administrate, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus:

reținerea celor trei bărbați pentru 24 de ore,

introducerea acestora în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Aceștia sunt cercetați pentru purtare abuzivă.

Adolescentul a refuzat ordinul de protecție

Polițiștii i-au adus la cunoștință minorului, în prezența mamei sale, dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu.

Tânărul a refuzat această măsură. Cei trei suspecți vor fi prezentați în cursul zilei de astăzi în fața procurorilor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Citește și: Iranul amenință cu răzbunare după uciderea lui Ali Larijani. Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu