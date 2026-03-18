Iranul amenință cu răzbunare după uciderea lui Ali Larijani. Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic după ce Iran a anunțat că va răzbuna moartea lui Ali Larijani, unul dintre cei mai influenți oameni din aparatul de securitate al țării, ucis într-un atac atribuit Israel.

În același atac ar fi fost ucis și liderul forței paramilitare Basij, considerată una dintre cele mai dure structuri ale regimului iranian.

Atacuri și victime de ambele părți

Situația de securitate rămâne extrem de volatilă. În centrul Israelului, două persoane au fost ucise în urma atacurilor, în timp ce autoritățile israeliene au anunțat interceptarea mai multor rachete lansate de Iran, inclusiv deasupra capitalei.

Martorii au relatat explozii pe cer, iar imagini din teren sugerează utilizarea unor muniții cu fragmentație.

SUA intensifică operațiunile militare

Statele Unite ale Americii au intervenit direct în conflict, lansând bombe ghidate de mare capacitate asupra unor instalații de rachete situate în zona strategică a Strâmtoarea Hormuz.

În paralel, o navă de război americană, despre care se crede că transportă pușcași marini, se îndreaptă spre regiune, fiind observată în apropierea Strâmtoarea Malacca.

Tensiuni și în interiorul administrației americane

Conflictul produce efecte și pe scena politică din SUA. Un oficial de rang înalt din serviciile de informații, numit de Donald Trump, și-a anunțat demisia, invocând îndoieli legate de strategia militară împotriva Iranului.

Președintele american a reacționat sec, declarând că demisia este „un lucru bun”.

Risc major de escaladare regională

Situația actuală ridică temeri privind o extindere a conflictului:

implicarea directă a marilor puteri

atacuri reciproce în creștere

amenințări asupra rutelor energetice globale

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o mare parte din petrolul mondial, rămâne un punct critic.

