Minoră de 17 ani dispărută din Olt. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din Vișina desfășoară căutări pentru găsirea unei minore de 17 ani, care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit.

Pe 17 martie, în jurul orei 12:00, polițiștii au fost sesizați de mama fetei cu privire la faptul că Răchian Crăița Ioana Georgiana, din comuna Grădinile, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Semnalmentele minorei

Autoritățile au transmis următoarele detalii pentru identificare:

înălțime: aproximativ 1,65 m,

greutate: aproximativ 50 kg,

ochi: căprui,

păr: blond,

fără semne particulare.

Îmbrăcăminte la momentul plecării:

geacă neagră din fâș

pantaloni roz

adidași albi

Apel către cetățeni

Poliția face apel la toți cei care pot oferi informații relevante:

sunați la 112,

anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice detaliu poate contribui la găsirea minorei în siguranță. Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea fetei și verifică toate pistele posibile.

Citește și: Vâlcea: Accident pe DN 7, la Câineni. Trafic afectat după coliziunea dintre un autoturism și un camion