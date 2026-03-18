Minoră de 17 ani dispărută din Olt. Poliția cere ajutorul populației

De Mariana BUTNARIU
Dispariția a fost semnalată de familie

Polițiștii din Vișina desfășoară căutări pentru găsirea unei minore de 17 ani, care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit.

Pe 17 martie, în jurul orei 12:00, polițiștii au fost sesizați de mama fetei cu privire la faptul că Răchian Crăița Ioana Georgiana, din comuna Grădinile, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Semnalmentele minorei

Autoritățile au transmis următoarele detalii pentru identificare:

  • înălțime: aproximativ 1,65 m,
  • greutate: aproximativ 50 kg,
  • ochi: căprui,
  • păr: blond,
  • fără semne particulare.

Îmbrăcăminte la momentul plecării:

  • geacă neagră din fâș
  • pantaloni roz
  • adidași albi

Apel către cetățeni

Poliția face apel la toți cei care pot oferi informații relevante:

  • sunați la 112,
  • anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice detaliu poate contribui la găsirea minorei în siguranță. Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea fetei și verifică toate pistele posibile.

