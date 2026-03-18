Minoră de 17 ani dispărută din Olt. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din Vișina desfășoară căutări pentru găsirea unei minore de 17 ani, care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit.
Pe 17 martie, în jurul orei 12:00, polițiștii au fost sesizați de mama fetei cu privire la faptul că Răchian Crăița Ioana Georgiana, din comuna Grădinile, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.
Semnalmentele minorei
Autoritățile au transmis următoarele detalii pentru identificare:
- înălțime: aproximativ 1,65 m,
- greutate: aproximativ 50 kg,
- ochi: căprui,
- păr: blond,
- fără semne particulare.
Îmbrăcăminte la momentul plecării:
- geacă neagră din fâș
- pantaloni roz
- adidași albi
Apel către cetățeni
Poliția face apel la toți cei care pot oferi informații relevante:
- sunați la 112,
- anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.
Orice detaliu poate contribui la găsirea minorei în siguranță. Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea fetei și verifică toate pistele posibile.
