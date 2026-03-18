Vâlcea: Accident pe DN 7, la Câineni. Trafic afectat după coliziunea dintre un autoturism și un camion

De Mariana BUTNARIU
Impact între mașină și camion la Câineni
Circulația rutieră pe DN 7, în zona localității Câineni, este afectată după producerea unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un vehicul de mare tonaj.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, în urma impactului:

  • conducătorul autoturismului a fost rănit,
  • acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool.

Trafic îngreunat în zonă

Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru:

  • stabilirea exactă a cauzelor accidentului,
  • dirijarea și fluidizarea traficului.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților, potrivit IPJ Vâlcea.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

