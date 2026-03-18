Haos pe aeroportul Berlin-Brandenburg: toate zborurile, anulate din cauza grevei

Activitatea pe Aeroportul Berlin Brandenburg va fi complet paralizată miercuri, după ce sindicatul Verdi a anunțat declanșarea unei greve generale.

Mii de pasageri au fost afectați de grevă

Niciun zbor nu va decola sau ateriza, afectând zeci de mii de pasageri.

445 de zboruri anulate, 57.000 de pasageri afectați

Potrivit operatorului aeroportuar:

aproximativ 445 de curse erau programate,

peste 57.000 de pasageri urmau să tranziteze aeroportul.

Toate aceste zboruri au fost anulate integral, iar pasagerii sunt sfătuiți să contacteze companiile aeriene pentru reprogramări.

Dispută dură între sindicat și conducere

Sindicatul Verdi a decis oprirea activității după ce negocierile salariale au eșuat, potrivit BBC.

Principalele revendicări:

majorare salarială de 6%,

sau cel puțin 250 de euro în plus lunar.

De cealaltă parte, conducerea aeroportului a propus: o creștere de doar 1% pe an până în 2028.

Sindicaliștii acuză angajatorul că „refuză negocieri reale”.

Conducerea aeroportului: greva este „disproporționată”

Președinta consiliului de administrație, Aletta von Massenbach, a criticat dur decizia sindicală, considerând-o exagerată.

Zeci de zboruri anulate

Ea a subliniat că:

traficul aerian este deja afectat la nivel global

tensiunile internaționale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, complică situația

Impact major asupra traficului aerian european

Anularea totală a zborurilor de pe BER va avea efecte în lanț:

întârzieri și anulări pe alte aeroporturi,

reprogramări masive ale pasagerilor,

presiune crescută pe companiile aeriene.

Ce trebuie să știe pasagerii

Dacă aveți zbor din sau spre Berlin:

verificați statusul cursei înainte de plecare,

luați legătura cu compania aeriană,

solicitați rerutare sau rambursare.

